ПриватБанк отчитался о своих долгах

Начиная с 2014 года, общий объем нацбанковских кредитов, выделенных ПриватБанку составил 55,5 млрд гривен

31 января ПриватБанк выплатил Национальному банку Украины по кредитам рефинансирования 2,4 млрд гривен в рамках планового погашения, а также процентов на сумму 215,8 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Заместитель председателя правления ПриватБанка Галина Пахачук уточнила, что на текущий момент общий объем рефинансирования, предоставленного банку, составляет 15,516 млрд гривен.

Начиная с 2014 года, общий объем нацбанковских кредитов, выделенных ПриватБанку составил 55,5 млрд гривен. Из них к 1 февраля 2017 года было погашено 41,1 млрд гривен. Банк заплатил процентов на 13,6 млрд гривен.

Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что в декабре 2016 года отток средств с депозитных счетов ПриватБанка составил 4 млрд гривен, а НБУ направил в ПриватБанк 27,2 млрд гривен.

К тому же, Гонтарева добавила, что на данный момент национализированный банк является самым докапитализированным банком Украины и имеет качественный портфель депозитов физических лиц и малого бизнеса.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что экс-руководство ПриватБанка создает IT-компанию.

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