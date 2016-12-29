ПриватБанк переходит на спецрежим работы

Перед Новым годом ПриватБанк будет обслуживать банкоматы и терминалы в специальном режиме

Чтобы обеспечить клиентам бесперебойный доступ к наличным, ПриватБанк переходит на специальный график инкассации банкоматов и терминалов самообслуживания.

Кроме того, интернет-банк Приват24 и мобильное приложение банка будут работать 24 часа в сутки – пользователи смогут оплатить любой счет, купить билеты на транспорт, получить и отправить перевод, пополнить депозитный счет и воспользоваться другими услугами.

Также безналичные опции — переводы, платежи, погашение кредитов – можно осуществлять в банкоматах.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Редакция PaySpace Magazine ведет спецтему, посвященную итогам 2016 и прогнозам на 2017 год. Мнения экспертов о трендах на рынке платежей и финансов читайте в этом материале.

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