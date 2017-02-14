ПриватБанк вдвое увеличил кредитный лимит по картам

Теперь кредитный лимит будет составлять от 50 до 75 тыс гривен в зависимости от типа карты

ПриватБанк увеличил кредитный лимит по картам для украинцев. Теперь он будет составлять 50 тыс гривен для держателей карт «Универсальная» и 75 тыс гривен для — Gold.

Об этом сообщают в пресс-службе банка.

На сегодняшний день кредитными картами банка пользуются более 7,5 млн людей. При этом, более 6 млн клиентов постоянно пользуются кредитными лимитами для оплаты товаров и услуг.

Напомним, сейчас 100% акций ПриватБанка принадлежит государству, в частности — Министерству финансов.

В прошлом году убыток банка достиг 135,3 млрд гривен.

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Ранее сообщалось о том, что ПриватБанк внедрил новый комплекс услуг для клиентов из IT-отрасли.

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