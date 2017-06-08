Проблемный европейский банк продали за 1 евро

Проблемный Banco Popular выкупил крупный испанский банк Santander, уплатив за 100% акционерного капитала всего 1 евро
Согласно условиям сделки, Santander увеличит на 7 млрд евро капитал Banco Popular, который Европейский центробанк признал нежизнеспособным. Это вложение позволит укрепить баланс проблемного банка.
Стоимость акций Banco Popular снизилась примерно вдвое с конца мая 2017 года, достигнув исторического минимума. Убытки банка в прошлом году составили 3,485 млрд евро.
В то же время, Banco Popular остается четвертой по величине активов банковской группой Испании. К концу 2016 года ее активы составляли 147 млрд евро.
Banco Popular принадлежит 1739 офисов, где работают 11 948 сотрудников и обслуживаются более 4,5 млн клиентов.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что украинские банки стремительно сокращают количество своих отделений. По данным Национального банка Украины, с начала 2016 года банки закрыли 26% своих филиалов.
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По материалам ubr.ua