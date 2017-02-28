Разрешить нельзя запретить: в РФ установили первый Bitcoin-терминал

Статус криптовалют на территории РФ до сих пор остается неопределенным

Российское правительство до сих пор не определилось с регулированием Bitcoin. Одно время криптовалюту пытались запретить, угрожая тюремным сроком за ее использование. Потом отношение стало более лояльным и в Москве рискнули открыть Bitcoin-обменник.

На этом российские энтузиасты не остановились – сегодня стало известно о появлении Bitcoin-терминала в Санкт-Петербурге. Этот аппарат внешне напоминает обычный терминал для внесения наличных (типа iBox). И позволяет купить несколько криптовалют – биткоин, лайткоин, эфириум и зкэш.

Устройство установили по адресу г. Санкт-Петербург, Средний проспект Васильевский Остров, дом 36.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, в какой стране начать Bitcoin-бизнес. Исследование Forklog и Axon о правовом регулировании криптовалют и криптовалютного бизнеса охватывает Австралию, Великобританию, Гонконг, страны ЕС, Канаду, Китай, государства Латинской Америки, Россию, США, Украину и Японию.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Названо топ-10 стран по количеству биткоин-банкоматов

По материалам: coinspot.io