Розыгрыш билета на FA Service Digital Transformation Forum

Чреда бизнес-ивентов не заканчивается!

А у нас не заканчивается сезон розыгрышей бесплатных билетов! И следующим мы разыгрываем один билет на FA Service Digital Transformation Forum.

Чтобы принять участие в розыгрыше, заполните форму и ожидайте розыгрыш 15 июня!

Заявки принимаются до 14 июня.

FA Service Digital Transformation Forum состоится 23 июня и будет интересен топ-менеджерам, директорам по развитию, финансам, директорам по маркетингу, руководителям IT-департаментов. Ключевыми темами форума станут: “Создание и реализация комплексной цифровой стратегии”, “Достижение конкурентных преимуществ с помощью цифровых инноваций”, “Создание новых товаров и услуг в цифровую эпоху” и многое другое.

Мы определим победителя 15 июня с помощью сервиса random.org

Участвуйте в розыгрышах билетов от PSM7.COM и повышайте свой экспертный уровень!

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