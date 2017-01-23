Рынок небанковского онлайн кредитования вырос втрое

Компания Ukrainian E-commerce Expert провела исследование рынка небанковского онлайн кредитования

Рынок небанковского онлайн-кредитования демонстрирует стремительный рост — количество компаний с посещением более 18 тысяч за месяц выросло с 4 организаций в 2015 году до 13 в 2016. Об этом сообщает компания Ukrainian E-commerce Expert, согласно результатам проведенного исследования.

Ukrainian E-commerce Expert удалось выделить 13 компаний, которые не являются банковскими учреждениями и которые предоставляют кредиты прямо через сайты и отправляют средства на платежную карту.

В ходе исследования Ukrainian E-commerce Expert учитывал следующие требования: наличие сайта с возможностью отправить заявку на кредит, решение по заявке непосредственно в сети Интернет, получение кредитных средств на банковскую платежную карту, займодателем является не банк.

Список из этих 13 компаний выглядит следующим образом:

1. Bistrozaim

2. Cashpoint

3. CCloan

4. Credit365

5. CreditOn

6. CreditUP

7. Eurogroshi

8. Ikapusta

9. Kltcredit

10. Moneyboom

11. Moneyveo

12. Mycredit

13. UltraCash

Аналитики брали во внимание следующие показатели: показатель безопасности сайта, качество услуг, качество работы службы поддержки, реальные условия получения первого и повторного кредита, легкость и простота оформления кредита, скорость принятия решения о выдаче, легкость погашения кредита, соответствие заявленной и фактической годовой процентной ставки и т. д. Корректную информацию относительно размера годовой процентной ставки предоставляют пять компаний.

Также, аналитики провели исследование среди потребителей. Согласно опросу, 67,9% респондентов знают о существовании небанковского онлайн-кредитования, но всего 16,7% опрошенных когда-либо пользовались данной услугой.

Среди респондентов самыми популярными компаниями, предоставляющими услуги небанковского онлайн-кредитования, являются Moneyveo, Credit 365, Moneyyboom и Ccloan.

Авторы исследования, в свою очередь, определили собственную тройку лидеров в этой сфере:

1. Сredit365 – 2454 балла

2. Moneyveo – 2303 балла

3. UltraCash – 2231 балла

Исследование проводилось с ноября по декабрь 2016 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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