Прощай, Galaxy Note 7: владельцам приходят смертельные обновления

Пользователи больше не смогут заряжать свои Note 7

Пользователям Galaxy Note 7 уже начали приходить обновления, которые блокируют устройства.

Samsung анонсировал выход обновлений, которые станут последними для Galaxy Note 7 еще в середине декабря. А вчера стало известно, что американский оператор мобильной связи T-Mobile стал первой компанией, которая начала их распространять среди своих клиентов.

Устройства, которые пользователи не успели вернуть в магазины, после установки обновлений будут выключены удаленно. Точнее, пользователи не смогут их зарядить из-за блокировки уровня заряда на 0%. Остается только вернуть смартфон в магазин, где за него обещают вернуть полную стоимость.

Помимо США, первые обновления должны получить жители Малайзии и Южной Кореи. Вероятно, после этого оно будет выпущено и в других странах.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Украинцы тоже смогут получить компенсацию за Galaxy Note7. Их заменят на другие или предложат компенсацию.

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