Откуда ваши подарки: ТОП-30 магазинов уанета в декабре

Похоже, большинство украинцев получили в подарок технику

Сезон предпраздничных распродаж показал, какие интернет-магазины выбирают украинцы. Первые пять мест предсказуемо заняли магазины бытовой техники – Rozetka, Citrus, Allo, Comfy, Foxtrot. Если верить статистике, на сайт Розетки в прошлом месяце хоть раз заходил каждый украинец – ресурс набрал 42 млн. посещений.

Остальные ритейлеры отстают – Алло и Цитрус набрали всего по 6 млн просмотров за месяц.

Интернет-магазины одежды интересовали украинцев меньше. Самый посещаемый по данным SimilarWeb продавец одежды онлайн – ModnaKasta – привлек в декабре 4,2 млн посещений.

ТОП-30 интернет-магазинов Украины в декабре

Несмотря на то, что интернет-магазины одежды уступают по посещаемости магазинам техники, именно на этих сайтах украинцы проводят больше всего времени. Так, на ModnaKasta покупатели сидят в среднем 9 минут за одно посещение. На Розетке посетители не задерживаются дольше 5 минут.

Шопинг-клубы (ModnaKasta, LeВoutique, Lamoda) лидируют и по количеству просмотренных за одно посещение страниц. Так, покупатель кликает по сайту LeВoutique 9 раз, тогда как на Розетке зафиксировано только 5 переходов со страницы на страницу.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Интернет-магазины и маркетплейсы стабильно входят в ТОП-25 самых посещаемых веб-сайтов Украины. В ноябре OLX, Rozetka, Prom.ua, AliExpress интересовали украинцев наравне с Facebook и Ukr.net.

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