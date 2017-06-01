Сервис Android Pay стал доступен пользователям еще в одной стране

Мобильный платежный сервис компании Google продолжает расширяться

Android Pay запустился в Канаде при поддержке нескольких крупнейших банков страны, которые обеспечивают доступ к платежному сервису держателям кредитных карт Mastercard и Visa, а также держателям дебетовых карт Interac.

Группа крупнейших финансовых компаний страны, среди которых BMO, CIBC и Scotiabank, начнут поддержку карт Visa и Mastercard в течение следующих нескольких дней. TD Bank и RBC нет в списке. American Express и Tangerine подключатся этим летом.

Все крупные банки Канады уже поддерживают Apple Pay. CIBC также сотрудничает с Samsung Pay.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Google и PayPal упростят онлайн-шопинг с мобильных устройств. Пользователи Android Pay, которые подсоединили свои аккаунты PayPal, скоро смогут подтверждать оплату покупок с помощью отпечатка пальца, когда совершают покупки с мобильных устройств в браузере Chrome.

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По материалам finextra.com