close-btn
PaySpaceMagazine
PaySpace Magazine 2016 #4 Январь - Март 2017
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Сервис Android Pay стал доступен пользователям еще в одной стране

01.06.2017 13:02

Мобильный платежный сервис компании Google продолжает расширяться

Android Pay в Канаде

Сервис Android Pay стал доступен пользователям еще в одной странеcnet.com

Android Pay запустился в Канаде при поддержке нескольких крупнейших банков страны, которые обеспечивают доступ к платежному сервису держателям кредитных карт Mastercard и Visa, а также держателям дебетовых карт Interac.

Группа крупнейших финансовых компаний страны, среди которых BMO, CIBC и Scotiabank, начнут поддержку карт Visa и Mastercard в течение следующих нескольких дней. TD Bank и RBC нет в списке. American Express и Tangerine подключатся этим летом.

Все крупные банки Канады уже поддерживают Apple Pay. CIBC также сотрудничает с Samsung Pay.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Google и PayPal упростят онлайн-шопинг с мобильных устройств. Пользователи Android Pay, которые подсоединили свои аккаунты PayPal, скоро смогут подтверждать оплату покупок с помощью отпечатка пальца, когда совершают покупки с мобильных устройств в браузере Chrome.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ленте Google появится кнопка “купить”

По материалам finextra.com

Рубрики: GoogleМобильные платежиНовости

Материалы по теме