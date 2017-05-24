Швеция практически полностью отказалась от наличных

На данный момент шведское общество — самое «безналичное» во всем мире

По данным шведского центробанка, количество банкнот и монет в обращении опустилось до уровня начала 1990-х годов, составив в I квартале 2017 года 56,8 млрд крон (около 6,4 млрд долл).

При этом совокупная денежная масса, в том числе и безналичные средства, продолжала расти. В результате доля наличных упала до 2%. С пика в 2007 году стоимость банкнот и монет в обращении сократилась примерно на 40%.

В отделениях крупнейших банков страны – SEB, Swedbank, Nordea Bank – теперь почти не проводятся операции с наличными деньгами. Помимо пластиковых карт, для осуществления платежей эти банки разработали мобильное приложение Swish, которым пользуется 5,5 из 10 млн шведов.

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Ранее сообщалось о том, что все больше церквей в Швеции начинают принимать пожертвования через мобильные приложения. В результате суммы пожертвований выросли, потому что теперь они не ограничены мелочью, которую люди находят у себя в карманах.

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По материалам: Известия