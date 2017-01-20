Наконец-то: стало известно, сколько денег блокчейн сэкономит банкам

Наконец мы узнали, что значит “существенно снизить затраты» благодаря блокчейн

Аналитическая компания Accenture выпустила отчет, согласно которому технология blockchain поможет инвестиционным банкам сократить расходы на инфраструктуру на 8-12 миллиардов долларов в год до 2025.

Доклад основан на анализе данных о расходах восьми из десяти крупнейших инвестиционных банков мира. Исследователи предположили, что если перевести некоторые процессы, например, финансовую отчетность, на Blockchain, затраты на инфраструктуру снизятся на 30%.

А затраты на другие операции – поддержка торговли, политика KYC (знай своего клиента) – могут сократиться на 50%.

Однако стоит отметить, что оценки аналитиков не учитывают затраты на внедрение технологии, а также сложности, связанные с ее регулированием.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Крупнейшие финучреждения мира продолжают объединяться ради изучения потенциала блокчейн. Недавно европейские банки создали новый блокчейн-консорциум – он станет конкурентом для R3.

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