Сколько стоил Украине банковский кризис — НБУ

Нацбанк оценил последствия кризиса для экономики страны

Поддержка банковской системы обошлась государству в 14% ВВП. Большая часть средств была направлена на капитализацию ПриватБанка.

Для сравнения, согласно Отчету финансовой стабильности, во время кризиса 2008-2009 годов государство потратило почти втрое меньше — 5% ВВП. Также, к сравнению предлагаются данные по другим странам. Так, фискальные расходы стран, в которых кризис продолжался по крайней мере три года, были в широком диапазоне 1-57% ВВП.

Большая часть расходов, по словам Ваврищука, связана с:

— капитализацией ПриватБанка после национализации (4,8% ВВП) и государственных банков Ощадбанка и Укрэксимбанка (2,4% ВВП),

— выплатами вкладов населению в пределах гарантированных сумм до 200 тыс грн (4,4% ВВП),

— невозвратом рефинансирования обанкротившимися банками (2,5% ВВП), выданного как в 2008-2009 годах, так и в 2014-м году.

Потери от банковского кризиса в Украине, % ВВП:

Потери от банковского кризиса в Украине, % ВВП:

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что НБУ назвал риски для финансовой системы. Риски для банковской системы Украины в целом снизились, и такая тенденция продолжится во втором полугодии.

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По материалам finclub.net