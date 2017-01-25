Сколько украинских банков отменили решения НБУ об их ликвидации

В некоторых случаях судьи становятся на сторону ликвидированных банков

Суды отменили решения НБУ о ликвидации и признании неплатежеспособными восьми украинских банков.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Решения НБУ о признании неплатежеспособными, отзыве банковской лицензии и ликвидации были отменены судами по таким банкам:

— Укринбанк,

— банк «Союз»,

— банк «Капитал»,

— банк «Киевская Русь»,

— Восточно-промышленный банк,

— банк «Велес»,

— банк «Премиум»,

— Радикал Банк.

В НБУ утверждают, что такое развитие событий может нести в себе системные риски для финансовой стабильности страны.

В пользу Нацбанк суды принимали решение 11 раз, а еще 11 дел находятся на рассмотрении в судах.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине зарегистрирована новая платежная система.

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