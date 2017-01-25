Сколько украинских банков отменили решения НБУ об их ликвидации

25.01.2017 13:47

В некоторых случаях судьи становятся на сторону ликвидированных банков

Ликвидация банков

Сколько украинских банков отменили решение НБУ об их ликвидации. Фото: canstar.co.nz

Суды отменили решения НБУ о ликвидации и признании неплатежеспособными восьми украинских банков.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

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Решения НБУ о признании неплатежеспособными, отзыве банковской лицензии и ликвидации были отменены судами по таким банкам:

— Укринбанк,
— банк «Союз»,
— банк «Капитал»,
— банк «Киевская Русь»,
— Восточно-промышленный банк,
— банк «Велес»,
— банк «Премиум»,
— Радикал Банк.

В НБУ утверждают, что такое развитие событий может нести в себе системные риски для финансовой стабильности страны.

В пользу Нацбанк суды принимали решение 11 раз, а еще 11 дел находятся на рассмотрении в судах.

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СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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Рубрики: БанкиНовостиУкраина

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