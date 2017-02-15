Стал известен объем активов Нацбанка

В прошлом году НБУ нарастил активы на 11%

По предварительным данным, активы Национального банка Украины выросли с 849,2 млрд гривен в 2015 году до 940,6 млрд гривен в 2016 году.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Активы НБУ в гривне в балансе банка за отчетный период уменьшились на 38,4 млрд гривен, или на 8%, и составили 439 млрд гривен. Объем ценных бумаг в портфеле НБУ уменьшился за 2016 на 10,1 млрд гривен.

Кроме того, объем задолженности банков перед регулятором также значительно сократился. Заемщики в прошлом году вернули Нацбанку 31,7 млрд гривен кредитов рефинансирования.

Объем обязательств Национального банка увеличился на 19,6 млрд гривен до 746 млрд гривен. В частности, объем депозитных сертификатов, эмитированных Национальным банком, уменьшился с начала года на 21,7 млрд гривен и составил 68,2 млрд гривен на конец 2016 года. Собственный капитал Национального банка вырос за 2016 до 194,6 млрд грн, или на 71,7 млрд грн, в основном за счет прибыли.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что банки в Украине закрыли еще больше отделений.

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