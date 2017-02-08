Стала известна зарплата Гонтаревой за январь

Опубликована зарплата главы НБУ и ее доход от процентного вклада в банке

Зарплата главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой за прошедший месяц составила 162,797 тыс гривен.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Общий доход главы НБУ, с учетом дохода от депозитного вклада в Укрэксимбанке, составил 282,997 тыс гривен.

Также, опубликована зарплата заместителей главы НБУ за январь 2017 года:

— Екатерина Рожкова — 151,3 тыс гривен,

— Дмитрий Сологуб – 150,2 тыс гривен,

— Роман Борисенко – 148,5 тыс гривен.

В декабре 2016 года Валерия Гонтарева задекларировала 52,572 млн гривен за продажу своей доли в инвестиционной компании ICU (Investment Capital Ukraine).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в НБУ рассказали, сколько банков закрылось в Украине.

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