Стало известно, какую сумму банки-банкроты вернули Фонду гарантирования

Неплатежеспособные банки вернули ФГВФЛ 13% от общей суммы кредиторских требований

За 3,5 года неплатежеспособные банки, ликвидацию которых осуществляет Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), вернули Фонду 12,3 млрд гривен задолженности — 13% от общей суммы кредиторских требований. Данные приведены по состоянию на 1 марта 2017 года.

Об этом сообщается на сайте ФГВФЛ.

ФГВФЛ также предоставляет данные о суммах по каждому банку:

— ПАО «Дельта Банк» погасил 5,13 млрд грн (31% от общей суммы требований Фонда гарантирования в банк),

— ПАО «Банк Форум» — 1,79 млрд грн (63%),

— ПАО «ВиЭйБиБанк» — 0,89 млрд грн (12%).

Банки, ликвидация которых осуществлялась под управлением НБУ, за 16 лет погасили 6% от общей суммы требований Фонда гарантирования.

Напомним, что общая сумма средств, погашена банками, ликвидацию которых осуществляет Фонд, в течение 2016 года составила 6,67 млрд грн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что еще один украинский банк начнет выпускать карты ПРОСТИР.

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