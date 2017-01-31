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Стало известно, сколько Фонд гарантирования задолжал государству

31.01.2017 9:33

Для выплат вкладчикам банков-банкротов ФГВФЛ заимствует средства у НБУ и Министерства финансов

Долг Фонда гарантирования перед государством

Стало известно, сколько Фонд гарантирования задолжал государству. Фото: forpurposelaw.com

Для компенсации депозитов вкладчикам неплатежеспособных банков Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) задолжал 9 млрд гривен у Нацбанка и около 60 млрд гривен у Министерства финансов.

Об этом в интервью «Новому времени» рассказал директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин.

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Размер последнего займа Фонда у государства составил 8 млрд гривен. Он был взят в конце 2016 года.

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По материалам nv.ua

Рубрики: НовостиУкраина

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