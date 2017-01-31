Стало известно, сколько Фонд гарантирования задолжал государству

Для выплат вкладчикам банков-банкротов ФГВФЛ заимствует средства у НБУ и Министерства финансов

Для компенсации депозитов вкладчикам неплатежеспособных банков Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) задолжал 9 млрд гривен у Нацбанка и около 60 млрд гривен у Министерства финансов.

Об этом в интервью «Новому времени» рассказал директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин.

Размер последнего займа Фонда у государства составил 8 млрд гривен. Он был взят в конце 2016 года.

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Ранее сообщалось о том, что в Украине откроют первый полностью арабский банк.

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По материалам nv.ua