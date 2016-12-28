Стоимость биткоина достигла максимума с 2014 года

За последние два дня стоимость криптовалюты выросла примерно на 40 долларов

Стоимость цифровой валюты достигла 933,73 доллара за 1 BTC, что на 3% выше закрытия предыдущих торгов, согласно CoinDesk USD Bitcoin Price Index (BPI). Ранее цена биткоина не превышала показателя в 900 долларов с середины января 2014 года. Об этом говорится в отчете BPI.

Сейчас стоимость криптовалюты поднялась еще немного — до отметки 953,84 доллара за 1 BTC.

За последние два дня стоимость криптовалюты выросла примерно на 40 долларов.

Показатель превысил отметку в 900 долларов лишь через несколько дней после того, как достиг отметки в 800 долларов за 1 BTC после целого месяца стабильного роста на фоне динамических и иногда даже драматических геополитический событий в мире.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинцы активно скупают биткоин.

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По материалам coindesk.com