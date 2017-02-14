Swatch создаст специальную ОС для смарт-часов

Швейцарский производитель часов разработает операционную систему специально для небольших подключенных устройств

Швейцарский производитель часов Swatch разрабатывает собственную специальную операционную систему для «умных» часов совместно с компанией-провайдером технологий CSEM.

Swatch намерен запустить новую ОС до конца 2018 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что ждет часы, браслеты и другие носимые гаджеты в 2020 году. Согласно результатам исследования Mastercard, уже через несколько лет носимые устройства станут распространенным инструментом для совершения платежей. Люди будут расплачиваться с помощью часов, смарт-браслетов, аксессуаров и даже предметов одежды. По прогнозам, объемы таких платежей достигнут 500 млрд долларов уже к 2020 году.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Топ-7 лучших смарт-часов 2016 года



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К 2020 онлайн-банкинг переместится в смарт-часы

По материалам nfcworld.com