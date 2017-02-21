Uber запустится еще в одном городе Украины: скандал с «Яндекс.Такси»

К львовским властям поступила просьба о запрете в городе «Яндекс.Такси»

23 февраля популярный сервис по вызову такси Uber запускается во Львове. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой на своей странице в соцсети.

Садовой также прокомментировал обращение к львовским властям по поводу запрета в городе российского «Яндекс.Такси». В частности, мэр сообщил, что в горадминистрацию поступило обращение от депутата БПП Петра Адамика с просьбой прекратить деятельность этого сервиса. Стоит отметить, что «Яндекс.Такси» запустился во Львове лишь на прошлой неделе.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Uber нанял инженера NASA для разработки летающих автомобилей.

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