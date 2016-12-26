Убытки банков резко выросли

В прошлом месяце рост убыточности украинских банков ускорился

По итогам 11 месяцев 2016 года (январь-ноябрь) суммарный убыток банковской системы достиг 18,884 млрд грн. Но еще месяцем ранее, за период январь – октябрь 2016 показатель составил 12,596 млрд грн.

Таким образом, убыток ноября составил 6,288 млрд грн. Доходы банков достигали 12,717 млрд грн, но их убытки были гораздо больше — 19,005 млрд грн.

Половина всех убытков прошлого месяца приходится на одно финучреждение – Укрсоцбанк. По словам финдиректора банка Сергея Ермакова, сумма составила около 3 млрд грн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что временная администрация покинула ПриватБанк. А 100% акций финучреждения перешли в собственность Министерства финансов Украины.

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По материалам: FinClub