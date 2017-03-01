Участниками блокчейн-проекта «Гиперледжер» стали еще 11 организаций

Среди новых участников крупные банки, медицинская компания и научно-исследовательские учреждения

Банки Англии и Федеральный Резервный Банк Бостона в числе 11 новых участников глобального блокчейн-проекта «Гиперледжер».

Участниками проекта являются уже более 100 стартапов, финансовых учреждений и других компаний по всему миру.

Также, в числе новых участников медицинская компания Kaiser Permanente, группа научно-исследовательских учреждений Initiative for CryptoCurrencies (IC3), китайский банк China Merchants Bank и стартап Monax.

Среди других новичков «Гиперледжера», которые присоединились с начала года, стали производитель автомобилей Daimler AG и американская финансовая компания American Express.

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Ранее сообщалось о том, что в Индии создадут собственный блокчейн-консорциум.

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По материалам coindesk.com