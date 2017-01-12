Украинцы продолжают продавать валюту

В прошлом году население продолжало избавляться от валюты

В прошлом году украинцы купили наличной валюты на 2,48 млрд долларов меньше, чем продали.

Так, по данным за прошлый год украинцы продали 3,223 млрд долларов, а купили — 747 млн долларов. Об этом сообщают в Национальном банке Украины.

Активнее всего население продавало валюту с апреля по июль. В этот период было продано на 340 млн долларов больше валюты, чем куплено.

В декабре население продало 134,3 млн долларов, а купило — 96,4 млн долларов.

В 2015 году ситуация была похожей — украинцы купили на 1,548 млрд долларов наличной валюты меньше, чем продали.

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Ранее сообщалось о том, что украинцев намеренно приучают к плавающему курсу валют.

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По материалам finclub.net