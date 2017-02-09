Украинские разработчики выводят банки на пик цифровых технологий

Украинская компания «Карточные Технологии и Системы» разработала и внедрила в Банке Грузии платформу MOBO.CARDS для управления мобильными NFC-кошельками

Украинская компания «Карточные Технологии и Системы» разработала и внедрила в Банке Грузии платформу MOBO.CARDS для управления мобильными NFC-кошельками на основе сервисов токенизации Visa Token Service и Mastercard Digital Enablement Service ведущих платежных систем VISA и Mastercard.

Мобильное приложение можно установить на любой смартфон с операционной системой Android версии не ниже 4.4, наличием интерфейса NFC и поддержкой технологии HCE (Host Card Emulation).

С помощью цифрового кошелька клиенты банка могут оцифровать все свои пластиковые карты и оплачивать покупки смартфоном в бесконтактных терминалах с логотипами «VISA payWave» и «Mastercard PayPass», а в ближайшем будущем – снимать наличные в банкоматах. При этом цифровые карты могут размещаться одновременно в нескольких гаджетах пользователя, что немыслимо для классических банковских карт и дает клиентам массу удобств и преимуществ.

Для совершения операций с картами осуществляется проверка пользователя с помощью пароля или по его отпечатку пальца (при наличии соответствующего датчика в смартфоне). Также клиент может настроить оплату «в один клик», активируя телефон с помощью кнопки питания (или датчика отпечатка пальца) и прикладывая его к считывающему устройству.

Безопасность операций гарантируется как технологиями и сервисами платежных систем, так и дополнительными методами защиты, реализованными на уровне мобильного приложения (обфускация кода, динамический контроль целостности и пр). Высокий уровень защищенности платформы MOBO.CARDS подтвержден результатами аудиторских проверок, проводимых специальными компаниями-лабораториями, сертифицированными платежными системами.

В ближайшей перспективе появятся функции перевода средств между кошельками одного банка Wallet2Wallet (W2W), а также информирование клиента о новых банковских услугах с возможностью их заказа «онлайн».

Ведутся также работы по внедрению сервиса разделения доступа к средствам клиента c использованием технологии «sharing card». Данный сервис ориентирован на предоставление средств (перевод средств) пользователям, не являющимися клиентами банка. Получателю средств достаточно установить цифровой кошелек банка и указать код активации, который он получит от отправителя. После этого получателю в приложении будет предоставлен доступ к специальной цифровой карте отправителя с возможностью использовать средства на ней в определённый период времени. Отправитель может неоднократно переводить новые суммы на «общую» цифровую карту, а получатель может стать клиентом банка, пройдя упрощенную процедуру регистрации.

Таким образом, разработчики платформы MOBO.CARDS внедряют технологические решения «цифрового» канала взаимодействия банка с клиентом, создавая возможность для эволюционного перехода общества в эру «цифровых финансов».