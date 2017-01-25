Украинский банк попал в ТОП мировых операторов валютного рынка

В рейтинг лучших операторов вошел государственный банк

ПриватБанк признан лучшим украинским банком — оператором рынка валютообменных операций от Украины по версии Global Finance. Американский журнал составляет рейтинг Best Foreign Exchange Providers ежегодно. В этом году эксперты издания сообщили, что Приват получает награду 10-ый год подряд.

Издание выбрало победителей из 93 стран на основе объективных и субъективных факторов. Оценивался объем сделок, доля рынка, объем глобального охвата, обслуживание клиентов, конкурентное ценообразование и инновационные технологии. В оценке принимали участие отраслевые аналитики, руководители компаний и специалисты в области технологий.

С полным списком победителей можно ознакомится по ссылке.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали, что украинский банк попал в TOP-1000 World Banks, ежегодный рейтинг крупнейших финансовых учреждений мира от портала The Banker.

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