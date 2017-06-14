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Украинским звездам начали платить гонорары в виртуальной валюте

14.06.2017 14:53

Оля Полякова впервые получила гонорар в самой дорогой виртуальной валюте мира

Оля Полякова биткоин

Украинским звездам начали платить гонорары в виртуальной валюте. Фото: youtube.com

Украинская певица Оля Полякова получила гонорар в биткоинах за выступление на мероприятии по случаю Дня рождения IT-компании.

О том, что она стала первым исполнителем в украинском шоу-бизнесе, получившим гонорар в виртуальной валюте, Полякова написала в Instagram.

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По материалам segodnya.ua

Рубрики: BitcoinНовостиУкраина

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