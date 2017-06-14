Украинским звездам начали платить гонорары в виртуальной валюте

Оля Полякова впервые получила гонорар в самой дорогой виртуальной валюте мира

Украинская певица Оля Полякова получила гонорар в биткоинах за выступление на мероприятии по случаю Дня рождения IT-компании.

О том, что она стала первым исполнителем в украинском шоу-бизнесе, получившим гонорар в виртуальной валюте, Полякова написала в Instagram.

Праздник без Поляковой — деньги на ветер. Недавно меня пригласили на юбилей престижной IT-компании, заплатив гонорар в биткоинах, но я бы и фунтами не побрезговала)) #оляполякова Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) Июн 13 2017 в 4:18 PDT

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По материалам segodnya.ua