Укргазбанк презентовал «Карту болельщика» во время тренировки сборной Украины

«Карта болельщика» предоставляет ее владельцам ряд преимуществ

В пятницу, 2 июня, в конференц-зале НСК «Олимпийский» и на поле стадиона перед началом открытой тренировки национальной сборной команды Украины по футболу прошла презентация уникальной «Карты болельщика» от генерального спонсора Федерации футбола Украины государственного Укргазбанка.

«Карта болельщика» от Укргазбанка — это платежная карта, которая предоставляет целый ряд преимуществ и привилегий любителям футбола: скидки на билеты матчей национальной сборной по футболу, VIP-вход через турникеты на НСК «Олимпийский» в день матча Национальной сборной по футболу, участие в регулярных акциях и т.д.

Карту презентовали Глава Правления Укргазбанка Кирилл Шевченко при участии президента Федерации футбола Украины Андрея Павленко и главного тренера национальной сборной Украины по футболу Андрея Шевченко.

После презентации карты, а также футболки сборной Украины и футбольные мячи, были разыграны среди болельщиков.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине запустится первый в Европе национальный цифровой сервис для туристов. Новый сервис будет работать с картами любых украинских банков. Он позволит пользователям экономить деньги при выборе и оплате путешествий по стране, собирать баллы за транзакции и посещаемые места и оплачивать новые путешествия.

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