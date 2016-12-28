UniСredit продал процессинговый бизнес в трех странах

Сумма сделки достигла €500 млн

23 декабря компания SIA завершила сделку с UnСredit Business Integrated Solutions (UniСredit Group). И стала владельцем процессингового бизнеса UniСredit в трех странах: Италии, Германии и Австрии.

В управление провайдера финансовых сервисов SIA перешла обработка около 13,5 млн платежных карт и управление 206 тыс POS-терминалами и 12 тыс банкоматами в этих странах.

Сумма сделки достигла €500 млн. Соглашение вступает в силу с 1 января 2017 года.

Эта сделка выгодна SIA с экономической точки зрения. В 2017 году соглашение приведет к росту выручки на 20%. Гендиректор пообещал, что слияние двух бизнесов не приведет к сокращению персонала. Сотрудники UBIS продолжат работать в SIA Group.

В UniСredit вырученные средства планируют направить в том числе на оптимизацию и укрепление капитала.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что украинский UniCredit Bank изменил название. С 1 декабря 2016 года финучреждение вернулось к старому бренду.

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