В 2016 году украинские банки оштрафовали на крупную сумму

В прошлом году НБУ применил к банкам 28 штрафов

В ходе прошлогоднего финансового мониторинга Национальный банк Украины применил к банкам 28 штрафов на сумму 9,3 млн гривен.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Помимо штрафов НБУ также применил к украинским банкам ряд ограничений:

— один раз ограничил отдельные виды осуществляемых банком операций,

— временно отстранил двух должностных лиц банка от занимаемых должностей,

— принял четыре решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банков.

Согласно Закону Украины «О банках и банковской деятельности», Национальный банк Украины имеет право отозвать банковскую лицензию по собственной инициативе при установлении систематического нарушения банком законодательства в следующих сферах:

— предотвращение и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

— финансирование терроризма и

— распространение оружия массового уничтожения.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ прокредитовал два украинских банка на крупную сумму.

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