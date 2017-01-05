В 2016 году украинские банки оштрафовали на крупную сумму

В прошлом году НБУ применил к банкам 28 штрафов
В ходе прошлогоднего финансового мониторинга Национальный банк Украины применил к банкам 28 штрафов на сумму 9,3 млн гривен.
Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.
Помимо штрафов НБУ также применил к украинским банкам ряд ограничений:
— один раз ограничил отдельные виды осуществляемых банком операций,
— временно отстранил двух должностных лиц банка от занимаемых должностей,
— принял четыре решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банков.
Согласно Закону Украины «О банках и банковской деятельности», Национальный банк Украины имеет право отозвать банковскую лицензию по собственной инициативе при установлении систематического нарушения банком законодательства в следующих сферах:
— предотвращение и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
— финансирование терроризма и
— распространение оружия массового уничтожения.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что НБУ прокредитовал два украинских банка на крупную сумму.
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