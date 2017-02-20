В ЕС устранят гео-блокирование на рынке цифровых валют

В ЕС продвигают создание единого европейского цифрового рынка

Комитет Европейского парламента предложил внедрение новых правил, которые помогут устранить дискриминацию по отношению к жителям разных стран ЕС, в том числе на рынке цифровых валют.

Инициатива нацелена на устранение гео-блокирования — дискриминации онлайн-потребителей на основе страны проживания. Согласно законодателям, гео-блокирование мешает созданию единого европейского цифрового рынка (Digital Single Market).

Это уже не первое намерение Европейского Союза установить контроль за рынком цифровых валют. В июле 2016 года регуляторы одобрили программу борьбы с отмыванием денег для обменников электронных валют и провайдеров мобильных кошельков.

Регуляторы ЕС утверждают, что гео-блокирование было инициировано европейскими компаниями, которые отказались иметь дело с потребителями из юрисдикций с высоким уровнем кибермошенничества.

Критики данной инициативы утверждают, что гео-блокирование негативно влияет на невинных потребителей, которые оказались ограничены в доступе к товарам и сервисам европейских компаний.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что блокчейн заручился поддержкой Еврокомиссии и Европейского парламента.

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По материалам coindesk.com