В главном офисе ПриватБанка обыск: работает НАБУ

Соответствующие подразделения совместно с детективами НАБУ начали работу по анализу «токсичного портфеля» кредитов предыдущих владельцев банка

После заявления НБУ касательно бывшего менеджмента банка, ПриватБанк совместно с НАБУ проводит тщательный анализ документов. В пресс-службе ПриватБанка заверили, что финучреждение готово всячески содействовать в проведении следственных действий.

Плановые работы в банке совместно с НАБУ проводятся в рамках уголовного производства по расследованию фактов незаконного предоставления кредитов предыдущими владельцами и топ-менеджерами.

Работы в офисе банка продлятся нескольких дней. Кроме адвокатов НАБУ, задействованы и сотрудники спецназа НАБУ. Это позволит обеспечить оперативное реагирование в случае получения информации о нахождении лиц, в отношении которых открыто уголовное производство.

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Ранее сообщалось о том, что Премьер-министр прокомментировал ситуацию с ПриватБанком. Глава правительства подчеркнул, что все вопросы должны решаться «исключительно в юридической плоскости».

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