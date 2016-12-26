Оба незаконных пункта обмена валют находятся на Позняках

В Киеве выявлено еще два незаконных пункта обмена валют. Об этом сообщают в Нвциональном банке Украины.

Один из них находится на ул. А. Ахматовой, 2/10 (недалеко от остановки автобусов №18 и №91, в помещении МАФа «Лото маркет»). Второй — на ул. Мишуги, 10 (возле выхода из ст. м. «Позняки» в подземном переходе по направлению к ТЦ «Пирамида»).

Напомним, в октябре регулятор выявил в столице 32 незаконных пункта обмена валют.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что с 17 декабря для обменников действует новое правило.

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По материалам finance.ua