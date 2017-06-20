В Киеве взломали банкомат и заставили непрерывно выдавать деньги

Злоумышленника задержали в ночь на 19 июня

Патрульные Киева получили вызов от работников охраны банка. Подозрительный мужчина закрылся в кабинке, где стоял банкомат, и проводил какие-то операции. В результате из банкомата начали выпадать 200-гривневые купюры.

Полиция задержала мошенника и обнаружила у него сумку с 200-гривневыми купюрами. Из банкомата, электронную систему которого, скорее всего, взломали, еще два часа непрерывно выпадали деньги.

На место вызвали следственно-оперативную группу и работников Департамента киберполиции. Задержанного доставили в Голосеевское отделение полиции.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что киберполиция Украины ликвидировала преступную группу, которая опустошала банкоматы с помощью вредоносного программного обеспечения, даже без использования скимминга или кэш-треппинга.

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По материалам lb.ua