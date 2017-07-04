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В Киеве задержали серийного грабителя банков

04.07.2017 17:18

Преступник совершил более 30 преступлений и не только в Киеве

В Киеве задержали грабителя банков

В Киеве задержали серийного грабителя банков. Фото: antikor.com.ua

В столице задержали серийного грабителя банков, который наведывался в банки и с угрозами применения оружия заставлял кассиров отдавать ему наличные средства.

Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Задержанный был ранее судимым, сообщают в полиции.

Сейчас по данному делу ведутся следственные действия.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что мошенники обманули столичный банк на несколько миллионов гривен. В Киеве киберполиция задержала злоумышленников, которые нанесли банку ущерб на 7 млн грн.

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По материалам rbc.ua

Рубрики: БанкиБезопасностьНовостиУкраина

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