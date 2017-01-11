В конверте: сколько украинцев получают «черную» зарплату?

Украинцы рассказали о том, как получают зарплаты

Только 39,5% опрошенных украинцев утверждают, что большинство их знакомых получают всю свою зарплату официально. Такие данные выявило исследование Украинского института будущего.

В исследовании приняли участие 2 тыс респондентов. Из них 790 человек утверждают, что большинство их знакомых получают официальные заработные платы в полном объеме. 158 (7,9%) сообщили, что их знакомые получают зарплаты исключительно в конвертах, а у 524 человек (26,2%) есть знакомые, которые получают официальную и неофициальную зарплату от одного работодателя. 526 (26,3%) опрошенных не смогли ответить на данный вопрос.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинцев намеренно приучают к плавающему курсу валют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кризис доверия: сколько украинцев доверяют банкам?

По материалам obozrevatel.com