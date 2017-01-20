В очередь на ликвидацию: еще один банк признан неплатежеспособным

В банк «Народный капитал» введена временная администрация

Банк «Народный капитал» признан неплатежеспособным. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Как отмечают в Нацбанке, в июле 2016 года банк «Народный капитал» был отнесен к категории проблемных в связи с несоответствием его структуры собственности требованиям к прозрачности.

По данным НБУ, сегодня более 85% акций банка принадлежат лицам, ни одно из которых не является владельцем существенного участия в банке.

Также, было принято решение о введении временной администрации в неплатежеспособный банк.

На основании этого решения Фонда стартовала процедура вывода публичного акционерного общестава банк «Народный капитал» с рынка путем введения в нем временной администрации на один месяц с 20 января 2017 года до 19 февраля 2017 года включительно, уточнили в Фонде гарантирования.

Уполномоченному лицу Фонда Олегу Андронову делегированы все полномочия временного администратора.

По данным НБУ, средства 99% вкладчиков банка будут возмещены Фондом гарантирования вкладов физических лиц в полном объеме. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 11 млн грн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинские банки закрыли 1,5 тыс отделений.

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