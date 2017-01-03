В последние дни 2016: еще один банк отправили на ликвидацию

Было принято решение ликвидировать еще один украинский банк

В последние дни 2016 года было принято решение ликвидировать еще один банк. Фонд гарантирования вкладов физлиц начал ликвидацию банка «Траст» и делегировал полномочия ликвидатора финучреждения.

Об этом сообщается на официальном сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

«В соответствии с решением правления Национального банка от 29 декабря № 559-рш «Об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО Банк «Траст» исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц принято решение от 30 декабря №3085, «О начале процедуры ликвидации ПАО Банк «Траст» и делегировании полномочий ликвидатора банка»», — говорится в сообщении ФГВФЛ.

Ликвидация банка начата 30 декабря 2016 года и завершится 29 декабря 2018 года включительно. Ликвидатором назначен Владимир Кухарев.

Банк «Траст» не выдержал убытков от невозвратов по розничным кредитам в зоне АТО и обанкротился. У собственника банка Владимира Авраменко не было средств, чтобы спасти учреждение, а поиск нового инвестора начался слишком поздно. Нацбанк не дождался прихода покупателя, поэтому 7 декабря в проблемное учреждение зашла временная администрация.

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