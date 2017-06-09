В РФ покупателей цифровых валют обяжут проходить идентификацию

Минфин России разрабатывает предложения по регулированию криптовалют, среди которых будет обязательная идентификация покупателей электронных денег

Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. По его словам, свои предложения министерство представит в правительство РФ уже через полтора месяца.

Кроме того, зампред российского центробанка Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор в конце июня представит варианты нормативных документов по налогообложению криптовалют как цифрового товара.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в России начали разрабатывать собственную криптовалюту. Крипторубль разрабатывают при участии Центрального банка РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Через 10 лет в России может остаться только один банк

По материалам banki.ru