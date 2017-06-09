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В РФ покупателей цифровых валют обяжут проходить идентификацию

09.06.2017 15:35

Минфин России разрабатывает предложения по регулированию криптовалют, среди которых будет обязательная идентификация покупателей электронных денег

Цифровые валюты в России

В РФ покупателей цифровых валют обяжут проходить идентификацию. Фото: oblast45.ru

Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. По его словам, свои предложения министерство представит в правительство РФ уже через полтора месяца.

Кроме того, зампред российского центробанка Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор в конце июня представит варианты нормативных документов по налогообложению криптовалют как цифрового товара.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в России начали разрабатывать собственную криптовалюту. Крипторубль разрабатывают при участии Центрального банка РФ.

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По материалам banki.ru

Рубрики: НовостиСНГ

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