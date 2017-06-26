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Налоговые проверки бизнеса будут проходить онлайн

26.06.2017 12:44

Государственная фискальная служба Украины разрабатывает регламент невыездных электронных проверок для бизнеса

Проверки переходят в онлайн Фото: EVO company

Об этом сообщила Лариса Бондарь, первый заместитель начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Украины.  Электронная налоговая проверка уже предусмотрена ст. 75 Налогового Кодекса Украины. Ожидается, что процедура онлайн-проверки будет разработана и реализована в течение 2017-2018 года.

Лариса Бондарь отметила, что это позволит сократить время для обработки налоговой информации и минимизировать влияние человеческого фактора.
Предприниматели также позитивно настроены к нововведению. Они считают, что это не только упростит процедуру благодаря проверке электронных документов, а не тысяч бумажек, но и снизит коррупцию, ведь присутствие человека в процессе проверки будет минимальным.

Процедура онлайн-проверки будет разработана и реализована в течение 2017-2018 года Фото: EVO company

По словам руководителя онлайн-сервиса электронного документооброта Вчасно, Оксаны Ферчук, все больше украинских компаний переходят на цифровые бизнес-процессы, чтобы сократить расходы на бумажный документооборот, повысить надежность работы с документами, снизить коррупционные риски при проверках и подстраховаться от недобросовестных действий сотрудников и партнеров.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Укрпочта откажется от бумажного документооборота. Корпоративные клиенты теперь смогут пользоваться цифровой подписью и обмениваться с Укрпочтой электронными документами при помощи онлайн-сервиса «Вчасно».

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Рубрики: НовостиУкраина

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