Налоговые проверки бизнеса будут проходить онлайн

Государственная фискальная служба Украины разрабатывает регламент невыездных электронных проверок для бизнеса

Об этом сообщила Лариса Бондарь, первый заместитель начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Украины. Электронная налоговая проверка уже предусмотрена ст. 75 Налогового Кодекса Украины. Ожидается, что процедура онлайн-проверки будет разработана и реализована в течение 2017-2018 года.

Лариса Бондарь отметила, что это позволит сократить время для обработки налоговой информации и минимизировать влияние человеческого фактора.

Предприниматели также позитивно настроены к нововведению. Они считают, что это не только упростит процедуру благодаря проверке электронных документов, а не тысяч бумажек, но и снизит коррупцию, ведь присутствие человека в процессе проверки будет минимальным.

По словам руководителя онлайн-сервиса электронного документооброта Вчасно, Оксаны Ферчук, все больше украинских компаний переходят на цифровые бизнес-процессы, чтобы сократить расходы на бумажный документооборот, повысить надежность работы с документами, снизить коррупционные риски при проверках и подстраховаться от недобросовестных действий сотрудников и партнеров.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Укрпочта откажется от бумажного документооборота. Корпоративные клиенты теперь смогут пользоваться цифровой подписью и обмениваться с Укрпочтой электронными документами при помощи онлайн-сервиса «Вчасно».

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