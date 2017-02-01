В Украине запущен проект по стандартизации FinTech

Рынок FinTech активно развивается и нуждается в стандартизации

Количество компаний, относящих себя к cфере FinTech, постоянно растет. Однако отсутствие общепринятых стандартов и классификаций в этой отрасли замедляет темпы их развития и усложняет коммуникацию друг с другом.

В попытке решить эту проблему в Украине был создан некоммерческий проект OpenFinTech.io — база классификаций предметной области FinTech. Сервис начал работу в декабре 2016.

Какие данные попали в базу:

Организации и компании, их профили и логотипы

Валюты и их эмитенты

Банки и их отделения

Платежные провайдеры (PSP)

Платежные методы

Данные и сервис доступны под лицензией Open Database License. Авторы проекта сделали микро-сервис с открытым API бесплатным для любого участника FinTech-сообщества. Более того, он открыт не только для ознакомления, но и для наполнения свежими данными. К сервису уже подключились SDK.finance, RATEX и Paycore.

В планах — добавление личного кабинета для FinTech организаций и новой публичной информации, а также создание web-каталога для просмотра данных на сайте, а не через Rest API.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о создании индекса FinTech. Он будет использоваться для отслеживания колебаний цен на акции финансовых технологических компаний.

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