По вертикали: в Венесуэле выпустили необычные деньги

Латиноамериканская страна продолжает бороться с гиперинфляцией

По прогнозам, в 2017 году инфляция в Венесуэле достигнет 1600%. Чтобы справиться с такими темпами обесценивания национальной валюты, государство приняло решение выпустить более крупные банкноты.

Так, в стране уже введены в оборот новые купюры, номиналом от 500 до 20 тыс боливаров.

До этого самой крупной банкнотой были 100 боливаров. Из-за гиперинфляции они стали практически бесполезными.

Даже после выпуска новых денег их стоимость по отношению к мировым валютам слишком низкая. Так, самая крупная банкнота — 20 тыс боливаров — на венесуеэльском черном рынке стоит менее $6.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что в Венесуэле деньги начали считать на вес. Потребители ходят за продуктами буквально с мешками денег, поэтому некоторые ритейлеры решили, что деньги легче будет взвешивать, вместо того, чтобы их считать.

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По материалам: КорреспонденТ