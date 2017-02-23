В Верховной Раде хотят, чтобы банки объединялись

Соответствующий законопроект принят в первом чтении

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 6010 «Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков». Документ в первом чтении поддержало 235 депутатов. Нацбанк уже поприветствовал решение Рады и высказал надежду, что голоса распределятся так же и во втором чтении.

Проект предусматривает упрощение процедуры объединения банков. Малые и средние банки должны иметь цивилизованную возможность для консолидации и, таким образом, выполнение требований по докапитализации, считают в НБУ.

Сейчас требования закона по увеличению размера уставного капитала банка выполняются за счет дополнительных взносов акционеров банков. Однако Национальный банк видит и другой возможный путь: консолидация банковского сектора путем присоединения банков. Для этого нужно упростить существующую процедуру присоединения банков.

Законопроект предусматривает:

Упрощенная реорганизация будет доступна для всех банков, в том числе, не требующих капитализации.

Процедура капитализации и реорганизации будет ускорена благодаря быстрому согласованию и уменьшению пакета документов для НБУ, АМКУ, ДФС, НКЦФБР.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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