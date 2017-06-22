В ВР зарегистрировали законопроект про расширение финуслуг Укрпочтой

Утверждение данного документа расширит украинцам доступ к современным финансовым услугам

Законопроект №6601 про внесение изменений в некоторые законодательные акты касательно финансовых услуг в сфере почтовой связи зарегистрирован в Верховной Раде группой депутатов 21 июня. Внесение законопроекта инициировали в ПАО «Укрпочта».

Утверждение данного документа даст возможность 35% населения Украины, которые до этого не имели доступа к банковским услугам, получать современные финансовые услуги через Укрпочту.

Законопроектом предусмотрено расширение спектра финансовых услуг и предоставление возможности национальному почтовому оператору «Укрпочта» открывать почтовые счета для зачисления пенсий, зарплат, денежной помощи, переводов, оплаты коммунальных услуг, за исключением возможности кредитования физических и юридических лиц.

«Предоставление Укрпочте права открывать почтовые счета расширит доступ к современным финансовым услугам. Однако для нас это решит еще ряд важных вопросов — улучшит скорость обслуживания и предоставит возможность не стоять в очередях. Так как клиенту достаточно будет всего лишь доступа к интернету, чтобы оплатить, например, коммунальные услуги. Соответственно сократится количество тех, кто приходит в отделения только за этими услугами. Кроме того, это возможность модернизировать инфраструктуру, сохранить сеть отделений и персонал. Мы не будем конкурировать с банками, так как 80% нашей сети находится в селах, где живут менее 2 тыс человек и там нет банковских отделений», отмечает и.о. генерального директора ПАО «Укрпочта» Игорь Смилянский

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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