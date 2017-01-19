Валюта Мексики достигла рекордного минимума из-за Трампа

Мексиканский песо достиг исторического минимума

Мексиканская валюта — песо — достигла рекордного минимума в преддверии инаугурации 45 президента США Дональда Трампа, которая состоится завтра, 20 января.

На этой неделе песо продолжал стремительно снижаться. В среду курс составил 22,25 песо за доллар, что на 40 сентаво выше, чем во вторник. Официальный курс Центробанка Мексики — 21,85 песо за доллар.

Среди причин падения валюты Мексики называют неуверенность рынков на фоне вступления в должность Трампа, который славится предвзятым отношением к Мексике и мексиканцам, что ставит под угрозу дальнейшее существование североамериканской зоны свободной торговли NAFTA, участниками которой являются США, Канада и Мексика.

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Ранее мы писали о том, виноват ли Трамп в том, что Alibaba попал в черный список США.

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По материалам segodnya.ua