30 стран под прицелом: напавшие на польские банки расширят географию

Нападающих интересует около 150 IP-адресов

На прошлой неделе хакерам удалось скомпрометировать веб-сайты нескольких польских банков. Сегодня стало известно, что эти преступники подозреваются в серии атак на банки еще в 31 стране. Нападения начались в конце прошлого года.

Эксперты компании Symantec сообщили, что хакеры использовали скомпрометированные сайты для того, чтобы поразить заранее выбранные цели с помощью неизвестных пока вредоносных программ.

В Польше эти нападения удалось выявить после того, как на компьютерах одного из банков было найдено неопознанное вредоносное ПО.

В Symantec добавили, что с октября прошлого года было заблокировано множество попыток атак на клиентов в Польше, Мексике и Уругвае одним и тем же способом.

Интересно, что нападающие инфицируют не все компьютеры. Круг их интересов включает 150 IP-адресов. Они принадлежат 104 различным организациям, в основном банкам, расположенным в 31 стране.

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