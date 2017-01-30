Рисковые банки могут заставить платить Фонду гарантирования больше

Размер взносов будет зависеть от надежности банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) настаивает на возможности диверсификации ставки взноса в Фонд в зависимости от надежности того или иного банка. В частности, в Фонде настаивают, что банкам, которые проводят рисковую политику следует делать больше отчислений в Фонд.

Об этом сообщил директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин в интервью для «Нового времени».

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Ранее сообщалось о том, что в Украине откроют первый полностью арабский банк.

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По материалам nv.ua