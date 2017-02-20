Владислав Рашкован займет пост в руководстве МВФ

Экс-заместитель Главы НБУ начнет работу в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне с 27 февраля

В результате ротации Владислав Рашкован был назначен на должность заместителя исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде. Кандидатуру нового представителя от нашего государства утвердило руководство региональной группы стран — членов МВФ во главе с Бельгией и Нидерландами.

Владислав Рашкован начнет работу в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне (США) с 27 февраля текущего года.

Должность управляющего от Украины в Международном валютном фонде занимает Валерия Гонтарева.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Напомним, до 1 августа 2016 Рашкован занимал пост заместителя Главы НБУ по реформам и транормации регулятора. 25 августа 2016 года его место занял Роман Борисенко. На службе в НБУ Рашкован активно выступал за приход PayPal в Украину. Также по его инициативе была создана «дорожная карта» реформ финансового сектора Украины.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ – Курс на cashless: украинцы потратили триллион гривен с платежных карт