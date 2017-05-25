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PaySpace Magazine 2016 #4 Январь - Март 2017

Хакерам удалось обмануть биометрическую систему флагмана Samsung

25.05.2017 10:59

Немецкие хакеры из Chaos Computer Club (CCC) сумели обмануть сканер радужной оболочки глаза на смартфонах Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy биометрия

Хакерам удалось обмануть биометрическую систему флагмана Samsung. Фото: mirror.co.uk

Исследование хакеров из CCC показало, что сканер радужки глаза Samsung можно обмануть, показывая ему изображение глаза жертвы. Картинку радужки можно получить из фотографий высокого разрешения, которые сами пользователи размещают в интернете. Также можно сфотографировать глаз необходимого человека с помощью цифровой камеры с режимом ночной съемки или отключенным инфракрасным фильтром. Камера с объективом 200-мм может захватить картинку радужной оболочки с расстояния до 5 метров.

Полученное изображение необходимо распечатать с помощью лазерного принтера. При этом, как ни парадоксально, лучшие результаты хакерам удалось получить, используя принтер от Samsung.

Последний шаг — приложить к распечатанному изображению контактную линзу для имитации округлости реального глаза.

Смартфон Samsung Galaxy S8 имеет несколько аутентификационных систем на основе биометрических данных, включая распознавание лиц, датчик отпечатков пальцев и сканер радужной оболочки глаза. Последний компания Samsung рекламировала как «один из самых надежных способов защитить телефон».

В 2013 году члены CCC стали первыми, кому удалось обойти систему идентификации Apple Touch ID.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что компания Samsung отказалась от использования распознавания лиц для подтверждения платежей в Galaxy S8. Такое решение было принято после того, как систему распознавания лиц удалось обойти, просто показывая ей фотографию лица пользователя.

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По материалам securityweek.com

Рубрики: SamsungБезопасностьНовости

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