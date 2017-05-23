Хакерство заставляет потребителей отказываться от платежных карт

Потребители не знают, как бороться с кибермошенничеством и выбирают самый легкий путь — и вовсе отказаться от платежных карт

В 2016 году 12% британцев закрыли свои кредитные или дебетовые карты из-за кибермошенничества, согласно результатам недавнего исследования, проведенного comparethemarket.com.

Согласно последним данным, уровень кибермошенничества продолжает стремительно расти. Количество потребителей, которые закрыли свои платежные карты выросло с 4,5 млн до 5,5 млн с сентября 2016 года, когда компания проводила аналогичное исследование. Так, результаты исследования подтверждают, что хранить деньги в банках небезопасно.

Средняя сумма, украденная у банковских клиентов вследствие кибермошенничества, выросла с 475 фунтов стрелингов до 600 фунтов стерлингов по сравнению с периодом, когда было проведено прошлое исследование. Однако несмотря на недоверие по отношению к банкам, которое порождает хакерство, 91% клиентов удовлетворены тем, как компании справляются с кибератаками.

Кибермошенничество стало огромной проблемой для банков, особенно, когда речь идет об удержании клиентов, так как почти каждый четвертый клиент, потерявший деньги из-за хакерства, сменил или собирается сменить банк, в котором обслуживается.

Чаще всего хакеры нацеливаются на онлайн-платежи. О них упомянули 46% респондентов.

При этом, банковские клиенты признают и свою вину в том, что становятся жертвами кибератак. Каждый пятый респондент сообщил, что имеет один ПИН-код для всех своих карт, а каждый десятый — один онлайн-пароль для всех счетов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Swift запускает информационную службу по кибербезопасности. Инициатива стала необходимостью на фоне участившихся кибератак на банки, которые являются участниками сети Swift

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По материалам finextra.com